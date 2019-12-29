Hollanda'da Doğu Türkistan protestosu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hollanda'da Doğu Türkistan protestosu - Son Dakika

Hollanda'da Doğu Türkistan protestosu

6 saat önce

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Hollanda'da Doğu Türkistan protestosu, System.String[]

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Hollanda Uygur Kültür ve Bilgi Merkezi Vakfı tarafından Dam Meydanı'nda organize edilen eyleme aralarında farklı etnik kökenli ve Hollandalıların da bulunduğu yaklaşık bin kişi katıldı.

" Doğu Türkistan'a özgürlük" sloganları atan göstericiler, meydanda bulunanlara Uygur halkının sorunlarını konu alan bildiri okudu.

Konuşmalarda Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar ve Müslüman ülkelerin bu konuya duyarsızlığı eleştirildi.

Doğu Türkistan ve Türk bayraklarının yanı sıra farklı ülkelerin bayraklarını da taşıyan çoğunluğunu Uygur Türklerinin oluşturduğu grup, "Doğu Türkistan için bağımsızlık ve özgürlük" pankartı açarak, "Uygurları yok etmeyi durdur", "özgür Uygur", "zulmü durdurun" ve "Çin, Uygurları öldürmeyi durdur" yazılı dövizler taşıdı.

Bu arada, bir grup da aynı saatlerde Lahey'deki Çin Büyükelçiliğinin önünde protesto eylemi düzenledi.

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Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 06:42 Kaynak: AA
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