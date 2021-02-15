Hollanda'da donmuş kanalda kayak yapan kişi, buz kırılınca suya düştü - Son Dakika
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Hollanda'da donmuş kanalda kayak yapan kişi, buz kırılınca suya düştü

15.02.2021 20:50
Hollanda'da donmuş kanalda kayak yapan kişi, buz kırılınca suya düştü

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da donmuş kanalda iç çamaşırlarıyla kayak yapan bir kişi, buzun kırılmasıyla suya düştü.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da donmuş kanalda iç çamaşırlarıyla kayak yapan bir kişi, buzun kırılmasıyla suya düştü. O anlar saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

Olay, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da meydana geldi. Keizersgracht kanalının buz tutmasıyla Amsterdam halkı bölgede kayak yapmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iç çamaşırıyla kayak yapan bir kişinin buzun kırılmasıyla suya düştüğü görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, iç çamaşırıyla kayak yapan kişiye, "Çılgın adam" yorumunu yaptı.

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Amsterdam, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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