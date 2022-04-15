Hollanda'da "Dünya Bahçecilik Fuarı" başladı - Son Dakika

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Hollanda'da 10 yılda bir düzenlenen ve aralarında Türkiye'nin de yer aldığı çok sayıda ülkeye ait bahçe ve peyzaj tasarımlarının sergilendiği "Dünya Bahçecilik Fuarı (Floriade)" açıldı.

Almere şehrinde düzenlenen fuarda dünyanın farklı ülkelerinden 400'den fazla bahçe ve peyzaj tasarımı yer alıyor.

Tarım ve bahçecilikte yeşil teknolojiyi önceleyen firmaların da katıldığı fuarın bu yılki teması, "Büyüyen yeşil şehirler" oldu.

33 ülkenin katıldığı fuarda, ziyaretçilerin ilgisini en çok Tayland, Almanya, Japonya, Belçika, Katar, Çin ve Bangladeş bahçeleri çekiyor.

14 Nisan itibarıyla ziyarete açılan ve 60 hektarlık alana kurulan fuarın resmi açılışını 13 Nisan'da Hollanda Kralı Willem-Alexander yaptı.

Ay-yıldızlı Türkiye bahçesi

Floriade'deki Türkiye Bahçesi'nde çiçeklerle yapılan ay yıldızlı Türk bayrağı motifi, büyük ilgi görüyor.

Bahçe içinde yer alan ve "Çevre dostu köşk" şeklinde tasarlanan yapıda; oymacılık, ebru, hat ve cam işleme sanatlarının örnekleri yer alıyor.

Ayrıca atık plastiklerin arı şekline getirildiği ve 12 metre yüksekliğinde bir insan heykelinin yer aldığı fuarda, tahrip edilen arı florasına dikkat çekiliyor.

Floriade 2022 Kültür ve Sanat Koordinatörü Sandra van Beers, fuarda bahçeciliğin yanı sıra kültür ve sanat eserlerinin yer aldığına da işaret etti.

Yeşil şehircilik

Fuarda, "Büyüyen yeşil şehirler" temasıyla evlerin balkonundan başlayıp şehrin tamamına yayılan yeşil dönüşüm stratejisi öne çıkarılıyor.

Plastik malzeme kullanılmayıp ahşap malzemelerden yapılan çocuk parkı ve tamamen biyolojik atıklardan yapılan evlerin yer aldığı fuarda, yeşil şehircilik stratejisinin de örnekleri sergileniyor.

Sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm sistemlerinin sergilendiği bahçelerde, geleceğin tarım metotları tanıtılıyor.

Çok katlı ve dikey tarım yöntemiyle birçok sebze ve bitkinin yetiştirildiği, güneş enerjisi ve yeraltı suyu ısısının kullanıldığı yeni tarım yöntemlerinin yaygınlaşması hedefleniyor.

Ziyaretçilere, küresel ısınma ve artan kirlilik sebebiyle şehir merkezlerinde öncelikle enerji tasarrufu olmak üzere kapsamlı ve bütünsel bir sürdürülebilirlik mesajı veriliyor.

Yaklaşık 2 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor

Fuarın sona erdikten sonra buranın botanik bahçesi olarak kalması planlanıyor.

9 Ekim'e kadar açık kalacak fuarı yaklaşık 2 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Öte yandan 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda kadınlar 3 bin metre sürat pateninde 20 yıllık olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazanan Hollandalı sporcu Irene Schouten'nin Floriade 2022 fuar alanındaki ilk ağacı dikmişti.

Schouten, "Lale yetiştiren bir aileden gelmiş biri olarak Floriade'nin yenilenebilirlik temasıyla dikkatleri bahçecilik sektörüne çekmesinden dolayı memnunum." ifadesini kullanmıştı.