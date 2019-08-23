Son Dakika Haberleri: Hollanda'da dünyanın ilk yüzer süt çiftliği kuruldu
Son Dakika Güncel Haber

Hollanda'da dünyanın ilk yüzer süt çiftliği kuruldu

1 saat önce

Gıda güvenliği ve yükselen deniz seviyeleri geleceğe ilişkin küresel çapta kaygıya neden oluyor.

">

Gıda güvenliği ve yükselen deniz seviyeleri geleceğe ilişkin küresel çapta kaygıya neden oluyor. Çünkü iklim değişikliğinden dolayı büyük tarım arazileri kaybolabilir. Hollandalı bir mühendis bu soruna çözüm olabileceğini düşündüğü bir yöntem geliştirdi: Yüzen çiftlikler. Bu çiftliklerde inekler robotla sağılıyor, gübreler yine robotla temizleniyor.

Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden uyarı: Sıcaklık pazar günü 40 dereceye kadar çıkacak
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Rapçi Abderraouf Derradji'nin konserinde çıkan izdihamda 5 kişi hayatını kaybetti Yeni sistemde istifa eden de kıdem tazminatı alacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 10:30:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollanda'da dünyanın ilk yüzer süt çiftliği kuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]