Hollanda'da dünyanın ilk yüzer süt çiftliği kuruldu

Gıda güvenliği ve yükselen deniz seviyeleri geleceğe ilişkin küresel çapta kaygıya neden oluyor. Çünkü iklim değişikliğinden dolayı büyük tarım arazileri kaybolabilir. Hollandalı bir mühendis bu soruna çözüm olabileceğini düşündüğü bir yöntem geliştirdi: Yüzen çiftlikler. Bu çiftliklerde inekler robotla sağılıyor, gübreler yine robotla temizleniyor.