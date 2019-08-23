Hollanda'da dünyanın ilk yüzer süt çiftliği kuruldu
1 saat önce
Gıda güvenliği ve yükselen deniz seviyeleri geleceğe ilişkin küresel çapta kaygıya neden oluyor.
Gıda güvenliği ve yükselen deniz seviyeleri geleceğe ilişkin küresel çapta kaygıya neden oluyor. Çünkü iklim değişikliğinden dolayı büyük tarım arazileri kaybolabilir. Hollandalı bir mühendis bu soruna çözüm olabileceğini düşündüğü bir yöntem geliştirdi: Yüzen çiftlikler. Bu çiftliklerde inekler robotla sağılıyor, gübreler yine robotla temizleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:01
Meteorolojiden uyarı: Sıcaklık pazar günü 40 dereceye kadar çıkacak Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Rapçi Abderraouf Derradji'nin konserinde çıkan izdihamda 5 kişi hayatını kaybetti Yeni sistemde istifa eden de kıdem tazminatı alacak