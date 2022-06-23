Hollanda'da edindiği tecrübeyle memleketi Kayseri'de melisa yetiştiriyor

Kayserili Ahmet Çelen, Hollanda'da 33 yıl çalıştığı çiçek sektöründeki tecrübesini kullanarak ata toprağında melisa yetiştiriyor.

Genç yaşta gittiği Hollanda'da çiçek sektöründe 33 yıl çalışan 55 yaşındaki Çelen, geçen sene memleketi Kayseri'ye döndü.

Çelen, ziraat mühendisi bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Develi ilçesi Epçe Mahallesi'nde babasından kalan yaklaşık 5 dönüm araziye geçen yıl Akdeniz ikliminde yetişen melisa ekti.

İlk defa geçen sene ürün alan ve verimden memnun kalan Çelen, bu yıl temmuz ve eylül aylarında iki kez hasat yapmayı hedefliyor.

Çelen, AA muhabirine, Türkiye'ye geçen yıl dönüş yaptığını söyledi.

Babasından kalan arazide tarımsal faaliyette bulunmaya karar verdiğini belirten Çelen, şunları kaydetti:

"Bir mühendis arkadaşım melisa ekmemi önerdi. İklim koşullarına baktırıp toprak analizini yaptırdım, melisa yetişebileceği söylendi. Ektim ve başarılı da oldum. Güzel üretim aldım. Bu bitki toprakta 6-7 yıl kalıyor. Yılda 2 sefer ürün alabiliyoruz. Ürünü Kütahya ve Yalova'daki toptancılara sattım. Farklı yerlerden numune isteyen oldu, oralara da gönderdim. Çevremdeki çiftçiler için alternatif ürün olabilir."

"Tecrübemi buraya aktardım"

Ahmet Çelen, melisa çiçeğinin kozmetik ve ilaç sanayinde kullanıldığını ancak çayı için bu ürünü ektiğini dile getirdi.

Yaklaşık 5 dekara melisa ektiğini ifade eden Çelen, "Hollanda'da çiçek işiyle uğraşıyordum. Oradaki tecrübemi buraya aktardım. 3,5 tona yakın ürün hasat ettim. Geçen yıl bir sefer ürün aldım ama bu yıl 2 kez ürün alacağım." dedi.

İşin zahmetli olduğunu ancak bir o kadar da keyif aldığını anlatan Çelen, melisayı nane gibi kurutup kilogramını 30-40 liradan sattığını sözlerine ekledi.