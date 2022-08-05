Hollanda'da elektrik ve doğal gaz faturalarında büyük artış bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hollanda'da elektrik ve doğal gaz faturalarında büyük artış bekleniyor

05.08.2022 17:01
Hollanda'da elektrik ve doğal gaz faturalarında büyük artış bekleniyor

Hollanda'da elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki keskin artışın yeni yılda hane halkına yaklaşık 4 bin avroluk ek maliyet getirmesi öngörülüyor.

Hollanda'da elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki keskin artışın yeni yılda hane halkına yaklaşık 4 bin avroluk ek maliyet getirmesi öngörülüyor.

Gaslicht enerji fiyat karşılaştırma portalına göre, 2021'de yıllık 2 bin 500 avroluk enerji sözleşmesi yapan haneler, bu yıl aynı standartlardaki kullanım için 6 bin 500 avroluk sözleşme yapacak. Bu durum 2022'de hane halkının 2021'e göre 2,5 kat daha fazla enerji harcaması yapacağı anlamına geliyor.

Gaslicht kurucusu Ben Woldring, Twitter'dan "Enerji fiyatları, son 7 aydır artıyor. Yükseliş devam ettikçe bunun getireceği yükle başa çıkması gereken hane sayısı da artacak." paylaşımında bulundu.

Hollanda'daki en büyük elektrik tedarikçisi Vattenfall'ın üst düzey yöneticisi Martin Neef de artan enerji fiyatlarını müşterilerine yansıtmaktan başka seçenekleri olmadığını dile getirdi.

Toptan elektrik ve gaz fiyatları 3 kat arttı

Hollanda NU gazetesindeki haberde, yükselen elektrik ve doğal gaz fiyatlarının ev faturalarını 3 katına çıkarabileceğine yönelik beklenti açıklandı.

Geçen yıl 1 kilovat saat elektrik 20 avro sent iken, bunun bu yıl 50 ila 70 avro sente satılacağı öngörülen haberde, gazın 1 küp metre fiyatının 80 avro sentten 2,5-3 avroya çıkacağı tahmini paylaşıldı.

Hollanda Ulusal Bütçe Bilgilendirme Enstitüsünün öngörülerine yer verilen haberde, ülkede yükselen enerji fiyatları sebebiyle mali zorluk çekenlerin sayısında artış beklendiği aktarıldı.

Ülkede enerji faturaları dağıtıcı firmalarla yapılan yıllık veya çok yıllı anlaşmalarla hane halkı yıllık enerji faturalarını sabit bir miktar olarak öderken, sene sonu kullanımına göre eksik ya da fazla kullanım miktarları yeniden hesaplanıyor.

Enflasyon ve hayat pahalılığı

Hollanda'da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilemedi.

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 10,3 olan ülkede, bunun 1975'ten bu yana görülen en yüksek aylık enflasyon olduğu açıklanmıştı.

Alım gücündeki düşüş ve hayat pahalılığı, Hollandalıları hissedilir derecede etkiliyor.

YORUMLAR
500
Fransa'da mahkeme imamın sınır dışı edilmesi kararını askıya aldı Fransa'da mahkeme imamın sınır dışı edilmesi kararını askıya aldı Özel: 'Dezenformasyon Yasası Olsaydı Kimse Twitter'a Bu 20 Sorunun Benzerliğinden Duyduğu Şüphe ve Rahatsızlığı Yazamazdı' Özel: 'Dezenformasyon Yasası Olsaydı Kimse Twitter'a Bu 20 Sorunun Benzerliğinden Duyduğu Şüphe ve Rahatsızlığı Yazamazdı'
Kaynak: AA

Hollanda, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da elektrik ve doğal gaz faturalarında büyük artış bekleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
16:03 Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı?
15:38 İstanbul'da alkol alan bir esnaf yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi! Polis mahallelinin elinden güçlükle aldı
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 17:56:58. #1.11#
SON DAKİKA: Hollanda'da elektrik ve doğal gaz faturalarında büyük artış bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement