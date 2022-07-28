Hollanda'nın konuştuğu Türk! Latife Teyze satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı - Son Dakika
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Hollanda'nın konuştuğu Türk! Latife Teyze satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

28.07.2022 09:33

Hollanda, eli satırlı bir soyguncuyu toz beziyle etkisiz hale getiren Latife Peker'in görüntülerini konuşuyor. Neye uğradığını şaşıran soyguncunun fırından koşarak kaçtığı anlar kameraya yansırken Latife Teyze, ülkede 'cesur anne' ilan edildi.

Hollanda Konyalı Latife Peker'i konuşuyor. Deventer kentinde oğluna ait fırının başında duran 48 yaşındaki Latife Peker, temizlik yaptığı sırada dükkana satırlı soyguncu girdi. Satırlı soyguncu fırının içine girdiğinde koşarak kasaya yöneldi.

TOZ BEZİYLE HIRSIZI BOĞDU

Öte yandan tam o sırada fırının içinde temizlik yapan Latife Peker'in elinde temizlik bezi ve cam silme deterjanı vardı. Soyguncunun kasaya yönelmesiyle bez ile hamle yapan kadın soyguncuyu boğmaya başladı. O sırada içeriye bir müşterinin girmesiyle soyguncu arkasına bakmadan kaçtı.

"ÖLÜM AKLIMA GELMEDİ"

Latife Teyze yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Hırsızlık için içeriye giren soyguncunun elinde satır olduğunu fark etmedim. Ölüm aklıma gelmedi" ifadesi yer aldı.

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