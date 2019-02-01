Son Dakika Haberleri: Hollanda'da En Fazla En İyi Yorumu Alan Türk 'Yılın En İyi Restoranı' Seçildi

Hollanda'da En Fazla En İyi Yorumu Alan Türk 'Yılın En İyi Restoranı' Seçildi

1 saat önce

YARIŞMA, Hollanda'da yılda yaklaşık 12 milyon yemek siparişi alan sitede bir ay süren 'En İyi Yemek Kalitesi' ve 'En İyi Yemek Sipariş Hizmeti' veren restoranlara yapılan yorumlarla gerçekleşti.

Hollanda'da En Fazla En İyi Yorumu Alan Türk 'Yılın En İyi Restoranı' Seçildi, System.String[]
YARIŞMA, Hollanda'da yılda yaklaşık 12 milyon yemek siparişi alan sitede bir ay süren 'En İyi Yemek Kalitesi' ve 'En İyi Yemek Sipariş Hizmeti' veren restoranlara yapılan yorumlarla gerçekleşti. En çok ve en iyi yorumları alan Mustafa Kabadayı'nın restoranı, yemek sipariş sitesine bağlı 7 bin 500'den fazla restoran arasından aday gösterilen 786 restoranı geride bırakarak en iyisi seçildi. Türk restoranı ayrıca, Rotterdam'ın 'En İyi Restoran' ve 'En Kaliteli Pizza' ödülüne de layık görüldü.

GÜNDE 300 İLE 500 SİPARİŞ ALIYORUZ

Almanya, Fransa ve İngiltere'nin de içinde olduğu 11 farklı ülkede hizmet veren dünyanın en büyük çevrimiçi yemek sipariş sitelerinden biri olan Thuisbezorgd'un verdiği ödül, 995 Euro değerinde elektrikli bisiklet ve çeşitli promosyon malzemelerinden oluşuyor. Türk restoranın sahibi Aksaraylı Kabadayı, 10 yıldır sahibi olduğu restoranda müşteri hizmeti ve servisinin kaliteli ve hızlı olmasına önem verdiklerini belirterek, Hollanda'nın en iyi restoranı seçildiği için sevinçli olduğunu söyledi. Verdikleri destek ve oylardan dolayı müşterilerine teşekkür eden Kabadayı, "Ortalama günde 350 ile 500 arası sipariş alıyoruz. Müşteriler bizi kalitemiz ve hızlı olmamızdan dolayı seçiyor" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:51 

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