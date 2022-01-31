Üye Girişi
Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

31.01.2022 18:20
Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Hollanda'da son 24 saatte 112 bin 278 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Hollanda'da son 24 saatte 112 bin 278 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte belirlenen 112 bin 278 vaka ile salgının başlangıcından bu yana ilk defa 100 bin barajı geçildi ve en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 4 milyon 432 bin 535 çıktığı ülkede, son 24 saatte 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 21 bin 277'ye yükseldi.

Hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 90 artarak 1247'ye ulaşırken, yoğun bakımdaki hasta sayısı 2 artarak 211 oldu.

Ülkede son bir haftada günlük vaka sayısı ortalamada 68 bini geçerken, yaklaşık 2,5 ay yürürlükte kalan kapanma tedbirlerine 25 Ocak'ta 6 haftalığına son verilmişti.

YORUMLAR
500

Hollanda, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:22 Son Dakika: Erdoğan'dan Kabine'de revizyon sinyali: Gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz
18:06 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 önemli konunun masaya yatırıldığı Kabine toplantısının ardından konuşuyor
18:06 Google'dan WhatsApp kullanıcılarını üzecek hamle! Yedeklemeler sınırlandırılacak
17:44 Sokaktan geçen vatandaş fark etti! Kadının, yanındaki köpek için yaptıkları gündem oldu
17:40 Fenerbahçe, TFF'ye başvuruda bulundu! Trabzonspor için soruşturma başlatın
17:17 Galatasaraylılar yeni başkanını seçti! Burak Elmas'ın da gönlü o isimden yana
17:15 Karadeniz'de gerginlik devam ediyor! Savaşın kıyısında olan Rusya ve Ukrayna'ya Türkiye'den önemli çağrı
17:12 Tarım Kredi'de bayrak değişimi! Yeni müdür görevi devraldı
17:07 Antalya'ya sır ölüm! 24 yaşındaki kadının yeni taşındığı evinde cansız bedeni bulundu
16:52 Tarihi transferde sona gelindi, saatte kazanacağı para ağızları açık bırakıyor! İşte Kylian Mbappe'nin oynayacağı yeni takım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 18:28:01. #1.11#
SON DAKİKA: Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement