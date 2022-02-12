Üye Girişi
Hollanda'da enerji fiyatları bir yılda yüzde 90 arttı - Son Dakika

Hollanda'da enerji fiyatları bir yılda yüzde 90 arttı

12.02.2022 14:40
Hollanda'da enerji fiyatları bir yılda yüzde 90 arttı

Hollanda'da enerji fiyatları bir yılda yüzde 90'lık artış kaydetti.

Hollanda'da enerji fiyatları bir yılda yüzde 90'lık artış kaydetti.

Hollanda İstatistik Kurumu'na (CBS) göre, enerji fiyatları bir yılda yüzde 90 daha pahalanırken, gıda fiyatlarındaki artış yüzde 4,3 olarak belirlendi.

Danışma kurulu olan Birleşik Tüketiciler Kurumu'nun verilerine göre, ülke çapında E10 benzin litre fiyatı bugün 2,178 avroya yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise 1,846 avroya çıktı.

Bir yıl önce 1,769 avro olan E10 benzin litre fiyatı yüzde 22, 1,439 avro olan motorin litre fiyatı ise yüzde 28 artarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

CBS'in bu hafta fiyat artışlarına ilişkin açıkladığı ocak ayı verilerine göre, enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle ocakta yüzde 6,4'e yükselen enflasyon, "1982'den bu yana görülen en yüksek aylık enflasyon" olarak kayıtlara geçmişti.

YORUMLAR
500

Hollanda, Enerji, Benzin, CBS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da enerji fiyatları bir yılda yüzde 90 arttı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:32 E-Devlet'te en çok hangi soru soruldu? 73 milyon kez sorgulaması yapıldı
14:29 Iraklı komutandan gündem olacak sözler: Öcalan posteri asan olursa, onları bu meydana asarım
14:27 Bakan Nebati, fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketini açıklıyor
14:14 Molnupiravir ilacı, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişilere bedava dağıtılmaya başlandı
14:12 Eşiyle tartışan adamdan vahşet! Karısının boğazını ekmek bıçağıyla kesti
14:10 Görevliler tarafından Marmaray'da sigara içtiği için uyarılan adam: Sigara içiyorum
14:02 Pavyonda direk dansı yaptı, sosyal medyada bir anda ünlü oldu
14:01 Galatasaray Fatih Terim'i arıyor! Kötü gidişata Torrent da engel olamadı
13:45 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Önümüzdeki hafta 3600 ek göstergeyi müzakere edeceğiz
13:30 Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygusal paylaşım: Her şeyden çok seni seviyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 14:46:48. #1.11#
SON DAKİKA: Hollanda'da enerji fiyatları bir yılda yüzde 90 arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement