Hollanda'da "enerji krizinden etkilenen dini kuruluşlara destek" önergesi kabul edildi - Son Dakika
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Hollanda'da "enerji krizinden etkilenen dini kuruluşlara destek" önergesi kabul edildi

28.09.2022 01:18
Hollanda'da "enerji krizinden etkilenen dini kuruluşlara destek" önergesi kabul edildi

Hollanda'da enerji krizi nedeniyle sıkıntı yaşayan camilerin de içinde bulunduğu "dini kuruluşlara destek olunması için çözümlerin aranması" önergesi kabul edildi.

Hollanda'da enerji krizi nedeniyle sıkıntı yaşayan camilerin de içinde bulunduğu "dini kuruluşlara destek olunması için çözümlerin aranması" önergesi kabul edildi.

DENK partisi meclis grup başkanı Farid Azarkan, Temsilciler Meclisine sunulan, enerji krizi nedeniyle sıkıntı yaşayan "orta ve küçük işletmelere destek olunması için çözüm arayışlarına girilmesi" önergesine vakıf ve dini kuruluşların da eklenmesini sağladı.

Temsilciler Meclisine sunulan önerge yapılan oylamayla kabul edildi.

Azarkan, yaptığı yazılı açıklamada, mecliste bulunan iki partiyle birlikte enerji krizi nedeniyle sıkıntı yaşayan orta ve küçük işletmeler ile sivil toplum kuruluşlarına destek çözümü için bir önerge hazırladıklarını belirterek, "İlk önerge camilerin de içinde bulunduğu dini kuruluşları kapsamıyordu. Hükümet çok geniş bir kesime enerji desteği sağlarken, camiler gibi dini kuruluşlar bunun dışında kalamazdı." dedi.

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Kaynak: AA

Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da 'enerji krizinden etkilenen dini kuruluşlara destek' önergesi kabul edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollanda'da "enerji krizinden etkilenen dini kuruluşlara destek" önergesi kabul edildi - Son Dakika
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