Hollanda'da enflasyon ağustosta 47 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Hollanda'da enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle ağustosta yıllık yüzde 12 ile 1975 yılından bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin ağustos ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, temmuzda yüzde 10,3 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 12'ye yükseldi. Söz konusu oran, 1975'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak kayıtlara geçti.

Özellikle enerji fiyatlarındaki artış enflasyonun yükselmesinde etkili oldu. Enerji fiyatları, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151 artış kaydetti.

Gıda fiyatları da ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 yükseldi.