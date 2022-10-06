Hollanda'da enflasyon, eylülde 59 yılın zirvesine ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Hollanda'da enflasyon, eylülde 59 yılın zirvesine ulaştı

06.10.2022 09:48
Hollanda'da enflasyon, eylülde 59 yılın zirvesine ulaştı

Hollanda'da enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle eylülde yıllık yüzde 14,5 ile 1963'ten bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı.

Hollanda'da enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle eylülde yıllık yüzde 14,5 ile 1963'ten bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin eylül ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, ağustosta yüzde 12 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 14,5'e yükseldi. Söz konusu oran, enflasyonun izlenmeye başlandığı 1963'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak kayıtlara geçti.

Özellikle enerji fiyatlarındaki artış enflasyonun yükselmesinde etkili oldu. Enerji fiyatları, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 200 artış kaydetti.

YORUMLAR
500
Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta düştü Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta düştü Yozgat yerel haberleri... Gurbetçileri Temsil Eden 'Umuda Yolculuk' Anıtının Üçüncüsü Yozgat'ta Yapıldı Yozgat yerel haberleri... Gurbetçileri Temsil Eden 'Umuda Yolculuk' Anıtının Üçüncüsü Yozgat'ta Yapıldı
Kaynak: AA

Hollanda, CBS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da enflasyon, eylülde 59 yılın zirvesine ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:42 Karagül'deki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasını anlattı
16:24 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini uyaran hocaya verdiği cevap olay oldu!
16:14 Çekmeyköy'de 5 ay önce boşandığı eşini çocuklarının gözleri önünde başından vurarak öldürdü
16:11 Sarıyer'de yurdun 6. katından düşerek feci şekilde can veren yabancı uyruklu öğrencinin son görüntüleri ortaya çıktı
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Türk Devletleri Teşkilatı'na davet etti: Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil
15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev'in mini zirvesine masadaki kitap damga vurdu
15:45 Bakan Bilgin ile Memur-Sen yönetimi bir araya geldi! Sözleşmeli personel için masada iki taslak var
15:21 Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ülkede zam yapılmasını yasakladı!
15:02 Tekirdağ'da feci olay: Bariyerlere çarpıp alev alan aracın içinde bulunan 1 kişi yanarak can verdi
14:52 Hastanede yaşlı kadının yüzüne para atan hadsizlerden skandal sözler: Görüntüleri eğlence amaçlı çektik, kötü bir amacımız yoktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 16:52:46. #1.13#
SON DAKİKA: Hollanda'da enflasyon, eylülde 59 yılın zirvesine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement