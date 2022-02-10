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Hollanda'da enflasyon rekor kırmaya devam ediyor - Son Dakika

Hollanda'da enflasyon rekor kırmaya devam ediyor

10.02.2022 10:44
Hollanda'da enflasyon rekor kırmaya devam ediyor

Hollanda'da Aralık 2021'de yüzde 5,7 olan aylık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarının artmasıyla ocakta yüzde 6,4'e çıkarak rekor kırmaya devam ediyor.

Hollanda'da Aralık 2021'de yüzde 5,7 olan aylık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarının artmasıyla ocakta yüzde 6,4'e çıkarak rekor kırmaya devam ediyor.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), fiyat artışlarına ilişkin ocak ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Aralık 2021'de yüzde 5,7 olan aylık enflasyon, ocakta yüzde 6,4'e yükseldi. Söz konusu rakam, "1982'den bu yana görülen en yüksek aylık enflasyon" olarak kayıtlara geçti.

Ülkede enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan artışın, enflasyonun yükselmesine neden olduğu kaydedilirken özellikle enerji fiyatlarındaki artışın Ocak 2021'e göre yüzde 90 daha pahalı olduğuna dikkat çekildi.

Hollanda'da son aylarda yükselişini sürdüren enflasyonun, geçen ay yıllık bazda 2003'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığı bildirilmişti.

2020'de yüzde 1,3 olan enflasyonun, 2021'de yüzde 2,7 olarak gerçekleştiği açıklanmıştı.

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Enflasyon, Hollanda, Enerji, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da enflasyon rekor kırmaya devam ediyor - Son Dakika


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