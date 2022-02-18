Üye Girişi
Hollanda'da Eunice Fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Hollanda'da Eunice Fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor

18.02.2022 21:50
Hollanda'da Eunice Fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor

Hollanda'da Eunice Fırtınası hayatı olumsuz etkilerken, başkent Amsterdam ve çevresinde şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybetti.

Hollanda'da Eunice Fırtınası hayatı olumsuz etkilerken, başkent Amsterdam ve çevresinde şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybetti.

Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), bugün ülkeye ulaşan Eunice fırtınası nedeniyle ülkenin kuzey ve sahil kısmında kırmızı alarm, diğer bölgelerde ise turuncu alarm verildiğini duyurdu.

Saatteki hızı 130 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle toplu taşıma araçlarında ve çok sayıda uçuşta seferler iptal edildi.

Çok sayıda okul tatil edilirken, bazı işyerleri uzaktan çalışmaya geçti ve profesyonel spor müsabakaları ertelendi.

Fırtına nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekerken bazı şehirlerde ağaçlar, direkler ile çatılar, yol kenarlarına ve arabaların üzerine devrildi.

Ülke genelinde birçok bölgede şiddetli fırtına binalarda ve araçlarda hasara neden oldu.

Birçok yerde kamyonların devrilmesi nedeniyle otoyollar trafiğe kapatıldı.

Başkent Amsterdam ve çevresinde üzerine ağaç düşen 3 kişi hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

Ülkede herkesin telefonuna gönderilen, "Hollanda'nın büyük bir bölümünde aşırı hava koşulları var" mesajı ile "Evde kalın" çağrısı yapıldı.

Mesajda, çok sayıda hasar ihbarı nedeniyle acil çağrı merkezine aşırı yüklenme olduğu için halkın sadece hayati tehlike arz eden durumlarda 112'yi aramaları istendi.

Yerel medyada çıkan haberde ise, ADO Den Haag futbol kulübünün Stadyumu'nun çatısının kısmen uçtuğu bildirildi.

YORUMLAR
500
18 Şubat 2022 hava durumu: Yurt genelinde hava sıcaklıkları yükseliyor! 18 Şubat 2022 hava durumu: Yurt genelinde hava sıcaklıkları yükseliyor! Gerilimi yükseltecek haber! Putin'den balistik füze denemesi Gerilimi yükseltecek haber! Putin'den balistik füze denemesi Hep bizde mi olacak? Bu kez akaryakıta zam haberi İngiltere'den! Hep bizde mi olacak? Bu kez akaryakıta zam haberi İngiltere'den!

Togo Cumhuriyeti, Meteoroloji, Hollanda, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da Eunice Fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:37 Son Dakika: Basketbol Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu!
21:05 Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Efsane gazeteci Mithat Bereket, Sürmenaj hastalığıyla mücadele ediyor
21:02 Başakşehir'in başarılı futbolcusu Serdar Gürler maç esnasında sakatlık yaşadı!
20:25 Trabzonspor taraftarını mutlu edecek gelişme! Nwakaeme ile anlaşma sağlandı
20:21 Kardeş kavgası kanlı bitti! Ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu
20:18 Yatışmayan gerginliğe hakem müdahalesi! Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında tribünler boşaltılıyor!
19:36 Son Dakika: Ülkemizde 18 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat 87 bin 411 yeni vaka tespit edildi
19:35 Vladimir Putin, sığınmacılarına kabulü için bölgeye en güvendiği ismi yolluyor!
19:32 Son Dakika: Ukrayna'nın doğusunda büyük patlama!
19:31 Futbolcu Arda Turan'dan inanılmaz jest! Kafe çalışanı gence 4 milyon liralık arabasını verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 21:58:54. #1.12#
SON DAKİKA: Hollanda'da Eunice Fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement