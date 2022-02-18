Hollanda'da Eunice Fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Hollanda'da Eunice Fırtınası hayatı olumsuz etkilerken, başkent Amsterdam ve çevresinde şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybetti.

Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), bugün ülkeye ulaşan Eunice fırtınası nedeniyle ülkenin kuzey ve sahil kısmında kırmızı alarm, diğer bölgelerde ise turuncu alarm verildiğini duyurdu.

Saatteki hızı 130 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle toplu taşıma araçlarında ve çok sayıda uçuşta seferler iptal edildi.

Çok sayıda okul tatil edilirken, bazı işyerleri uzaktan çalışmaya geçti ve profesyonel spor müsabakaları ertelendi.

Fırtına nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekerken bazı şehirlerde ağaçlar, direkler ile çatılar, yol kenarlarına ve arabaların üzerine devrildi.

Ülke genelinde birçok bölgede şiddetli fırtına binalarda ve araçlarda hasara neden oldu.

Birçok yerde kamyonların devrilmesi nedeniyle otoyollar trafiğe kapatıldı.

Başkent Amsterdam ve çevresinde üzerine ağaç düşen 3 kişi hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

Ülkede herkesin telefonuna gönderilen, "Hollanda'nın büyük bir bölümünde aşırı hava koşulları var" mesajı ile "Evde kalın" çağrısı yapıldı.

Mesajda, çok sayıda hasar ihbarı nedeniyle acil çağrı merkezine aşırı yüklenme olduğu için halkın sadece hayati tehlike arz eden durumlarda 112'yi aramaları istendi.

Yerel medyada çıkan haberde ise, ADO Den Haag futbol kulübünün Stadyumu'nun çatısının kısmen uçtuğu bildirildi.