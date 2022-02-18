Üye Girişi
Hollanda'da Eunice Fırtınası Nedeniyle Kırmızı Alarm Verildi - Son Dakika

Hollanda'da Eunice Fırtınası Nedeniyle Kırmızı Alarm Verildi

18.02.2022 21:42

- Hollanda'da Eunice fırtınası nedeniyle kırmızı alarm verildi Hollanda'da etkili olan Eunice fırtınası sonrası kırmızı alarm verilirken ülkede okullar tatil edildi, ulaşım durma noktasına geldi.

- Hollanda'da Eunice fırtınası nedeniyle kırmızı alarm verildi

AMSTERDAM - Hollanda'da etkili olan Eunice fırtınası sonrası kırmızı alarm verilirken ülkede okullar tatil edildi, ulaşım durma noktasına geldi.

Hollanda'da etkili olan Eunice fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Dün yetkililerin fırtına uyarısı sonrasında sabah saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde kırmızı alarm verildi ve okullar tatil edildi. Hollanda'nın Qbuzz, Arriva ve Connexxion bölgelerinde ise yerel saatle 14.00'ten sonra otobüs ve tren seferleri durduruldu. Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Lahey Havalimanı'nda tüm uçuşlar, Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda ise 300'den fazla uçuş iptal edildi.

Ayrıca Hollanda'da Albert Heijn ve Thuisbezorgd adlı market zincirleri öğleden sonra hizmet vermeyeceğini ve teslimat yapmayacağı açıkladı. Ülkedeki aşı merkezleri ve korona test merkezleri ise tamamen kapatıldı. Fırtına nedeniyle çalışanların güvenle evlerine ulaşması için ülkede tüm iş yerleri, mahkemeler ve devlet kurumlarında mesai saatleri erkene çekildi.

Hollanda'da Eunice Fırtınası Nedeniyle Kırmızı Alarm Verildi
Hollanda'da Eunice Fırtınası Nedeniyle Kırmızı Alarm Verildi
Hollanda'da Eunice Fırtınası Nedeniyle Kırmızı Alarm Verildi
Hollanda'da Eunice Fırtınası Nedeniyle Kırmızı Alarm Verildi
Hollanda'da Eunice Fırtınası Nedeniyle Kırmızı Alarm Verildi

YORUMLAR
500

Hollanda, Fırtına, okullar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hollanda'da Eunice Fırtınası Nedeniyle Kırmızı Alarm Verildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:37 Son Dakika: Basketbol Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu!
21:05 Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Efsane gazeteci Mithat Bereket, Sürmenaj hastalığıyla mücadele ediyor
21:02 Başakşehir'in başarılı futbolcusu Serdar Gürler maç esnasında sakatlık yaşadı!
20:25 Trabzonspor taraftarını mutlu edecek gelişme! Nwakaeme ile anlaşma sağlandı
20:21 Kardeş kavgası kanlı bitti! Ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu
20:18 Yatışmayan gerginliğe hakem müdahalesi! Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında tribünler boşaltılıyor!
19:36 Son Dakika: Ülkemizde 18 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat 87 bin 411 yeni vaka tespit edildi
19:35 Vladimir Putin, sığınmacılarına kabulü için bölgeye en güvendiği ismi yolluyor!
19:32 Son Dakika: Ukrayna'nın doğusunda büyük patlama!
19:31 Futbolcu Arda Turan'dan inanılmaz jest! Kafe çalışanı gence 4 milyon liralık arabasını verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 22:10:56. #1.12#
SON DAKİKA: Hollanda'da Eunice Fırtınası Nedeniyle Kırmızı Alarm Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement