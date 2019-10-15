Hollanda'da evin bodrumunda kıyameti bekleyen aile kurtarıldı
6 dakika önce
Hollanda'da bir bağ evinin bodrumunda dokuz yıldır zamanın sonunun gelmesini bekleyen bir aile polis tarafından bulundu
Hollanda'da bir bağ evinin bodrumunda dokuz yıldır zamanın sonunun gelmesini bekleyen bir aile polis tarafından bulundu.
Drenthe bölgesindeki evde polis 58 yaşında bir adamla yaşlar 18 ile 25 arasında değişen yetişkin çocuklar olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:42
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