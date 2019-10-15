Hollanda'da evin bodrumunda kıyameti bekleyen aile kurtarıldı

Hollanda'da bir bağ evinin bodrumunda dokuz yıldır zamanın sonunun gelmesini bekleyen bir aile polis tarafından bulundu.



Drenthe bölgesindeki evde polis 58 yaşında bir adamla yaşlar 18 ile 25 arasında değişen yetişkin çocuklar olduğunu açıkladı.