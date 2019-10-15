Son Dakika Haberleri: Hollanda'da evin bodrumunda kıyameti bekleyen aile kurtarıldı
Son Dakika Dünya Hollanda'da evin bodrumunda kıyameti bekleyen aile kurtarıldı

Hollanda'da evin bodrumunda kıyameti bekleyen aile kurtarıldı

6 dakika önce

Hollanda'da bir bağ evinin bodrumunda dokuz yıldır zamanın sonunun gelmesini bekleyen bir aile polis tarafından bulundu

Hollanda'da evin bodrumunda kıyameti bekleyen aile kurtarıldı, System.String[]

Hollanda'da bir bağ evinin bodrumunda dokuz yıldır zamanın sonunun gelmesini bekleyen bir aile polis tarafından bulundu.


Drenthe bölgesindeki evde polis 58 yaşında bir adamla yaşlar 18 ile 25 arasında değişen yetişkin çocuklar olduğunu açıkladı.

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Hollanda, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:42 
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