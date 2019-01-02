Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Fetö Yurduna Terör Operasyonu

Hollanda'da Fetö Yurduna Terör Operasyonu

2 saat önce

Hollanda'da 31 Aralık'ta yakalanan terör zanlısının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı bir yurtta kaldığı ortaya çıktı.

Hollanda'da Fetö Yurduna Terör Operasyonu, System.String[]
Hollanda'da 31 Aralık'ta yakalanan terör zanlısının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı bir yurtta kaldığı ortaya çıktı.

Hollanda medyasında çıkan haberlere göre, pazartesi günü Rotterdam kentinde bir ev bakımı kurumunda çalışırken terörle bağlantılı olduğu şüphesiyle yakalanan 24 yaşındaki terör zanlısının 1 yıldır FETÖ'ye bağlı Akyazılı yurdunda kaldığı tespit edildi.

Haberde, Rotterdam kentindeki yurda operasyon düzenleyen Hollanda polisinin, terör zanlısının kaldığı odadaki bazı eşyalarına el koyduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:53 Kaynak: AA

Aralık, Hollanda, Güncel
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