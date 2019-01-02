Hollanda'da Fetö Yurduna Terör Operasyonu - Rotterdam
1 saat önce
Hollanda'da 31 Aralık'ta yakalanan terör zanlısının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı bir yurtta kaldığı ortaya çıktı.
Hollanda
'da 31 Aralık
'ta yakalanan terör zanlısının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı bir yurtta kaldığı ortaya çıktı.
Hollanda medyasında çıkan haberlere göre, pazartesi günü Rotterdam kentinde bir ev bakımı kurumunda çalışırken terörle bağlantılı olduğu şüphesiyle yakalanan 24 yaşındaki terör zanlısının 1 yıldır FETÖ'ye bağlı Akyazılı yurdunda kaldığı tespit edildi.
Haberde, Rotterdam kentindeki yurda operasyon düzenleyen Hollanda polisinin, terör zanlısının kaldığı odadaki bazı eşyalarına el koyduğu belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:46 Kaynak: AA
Polis Ekipleri, Durdurdukları FETÖ Firarisinin Aracına El Koydu
Son Dakika! İstanbul'daki Çöken Binanın Enkazından 2 Kişinin Cansız Bedeni Çıkarıldı
İran'dan Instagram'ı Kapatma Kararı
Vicdansız Baba, Ödevini Yapmayan Çocuğunu Hastanelik Etti