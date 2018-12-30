Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Filistinlilerin "Dönüş Anahtarı" Anıtı Sergilendi

Hollanda'da Filistinlilerin "Dönüş Anahtarı" Anıtı Sergilendi

1 saat önce

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen gösteride Filistinliler için evlerine dönüşü ve bu haklarına bağlılıklarını simgeleyen "Dönüş anahtarı" anıtı sergilendi.

Hollanda'da Filistinlilerin
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen gösteride Filistinliler için evlerine dönüşü ve bu haklarına bağlılıklarını simgeleyen "Dönüş anahtarı" anıtı sergilendi.

Hollanda Filistin Evi Vakfı ve Geniş Platform Filistin Vakfınca gerçekleştirilen gösteriye Hollandalılar da katıldı. Katılımcılar, İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesine dikkati çekmek için Dam Meydanı'nda toplandı.

Gösteride sergilenen seyyar "Dönüş anahtarı" anıtının önüne üzerinde "adalet", "eşitlik" ve "özgürlük" yazan çelenk bırakıldı. Daha sonra gösteriye katılanlar tarafından anıtın önüne kırmızı gül bırakılarak Filistin'de bu zamana kadar yaşamını yitirenler anıldı.

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, "Özgür Filistin", " Gazze'deki kuşatmayı durdur" ve "İsrail'in Filistin'i işgalini durdur" yazılı pankartlar taşıyarak "Özgür Filistin" ve "Terörist İsrail" sloganları attı.

Gösteri sırasında yapılan konuşmalarda, İsrail'in Filistinlilere 70 yıldır yaptığı zulmün son bulmasına işaret edilerek, Hollanda hükümetinin Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) ev sahipliği yaptığı sorumluluğunun bilincinde olarak İsrail'in yaptığı haksızlık ve zulme karşı baskı uygulaması gerektiğine vurgu yapıldı.

Gösteride ayrıca, başkent Amsterdam'da yaklaşık 4,5 yıldır İsrail'in Filistin'deki zulmüne dikkat çekmek için tek başına gösteri yapan Hollandalı aktivist Simon Vrouwe ve büyük fedakarlıklar yaparak Filistinlilere destek olan bazı Hollandalı aktivistlere teşekkür amaçlı sembolik Filistin pasaportu ve buket çiçek takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 07:43 Kaynak: AA

İsrail, Filistin, Dönüş, Hollanda, Güncel
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