HOLLANDA'DA FİŞİ ÇEKİLECEKTİ, TÜRKİYE'DE 8,5 AY YAŞATILABİLDİ; SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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HOLLANDA'DA FİŞİ ÇEKİLECEKTİ, TÜRKİYE'DE 8,5 AY YAŞATILABİLDİ; SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

16.10.2022 17:48

HOLLANDA'da 8,5 ay önce yaşam fişinin çekilmesi kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'ye getirilen lösemi hastası Dilara Şahin (25) dün hayatını kaybetti.

HOLLANDA'da 8,5 ay önce yaşam fişinin çekilmesi kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'ye getirilen lösemi hastası Dilara Şahin (25) dün hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'dan memleketi Kayseri'ye getirilen Şahin, son yolculuğuna uğurlandı. Dilara Şahin'in babası Oğuz Şahin, Tam 8,5 ay devletimiz bizlere kol, kanat gerdi. 8,5 ay bizi kızımızla doya doya yaşattı. Allah devletimizden razı olsun dedi.

Hollanda'da yaşayan Dilara Şahin, lösemiye yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan Şahin'in yaşam fişinin çekilmesi kararı verildi. Konunun sosyal medyada paylaşılması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Şahin, geçen şubat ayında hava yolu ile İstanbul'a getirildi. Marmara Üniversitesi Pendik eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şahin, yaklaşık 8,5 ay süren tedavinin ardından doktorların tüm müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi. Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazına Şahin'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in cenazesi Asri mezarlıkta toprağa verildi.

'TAM 8,5 AY DEVLETİMİZ BİZE KOL, KANAT GERDİ'

Genç yaşta hayatını kaybeden Dilara Şahin'in babası Oğuz Şahin, DHA'ya yaşadıkları süreçle ilgili şunları söyledi

Yurt dışında yaşarken kızım lösemi olmuştu. Ciğerleri de su toplamıştı. Tedavi gördüğü hastanede, tedavisinin mümkün olmadığını, fişini çekeceklerini söylediler. Kızımın fişinin çekmemeleri için çok uğraştık ama ikna edemedik. Tam fişini çekecekleri zaman Cumhurbaşkanımız devreye girdi. 'Nefes alıyorsa getirin' dedi. Biz de kızımız Dilara Şahin'i İstanbul'a getirdik. Marmara Üniversitesi'ne yatırdılar. Ciğerlerini çok kısa zamanda temizlediler. Fizyoterapisini yaptılar. Her şeyini kendi başına yapabiliyordu. Her şeyi düzene binmişti. Sadece lösemi hastalığı kalmıştı. Tam 8,5 ay devletimiz bizlere kol, kanat gerdi. 8,5 ay bizi kızımızla doya doya yaşattı. Allah devletimizden razı olsun. Bizlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vesile oldu. Arkasından Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ilk günden bugüne kadar olayı takip etti. Telefonla arayarak başsağlığı diledi. Ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Allah hepsinden razı olsun, kızımızın da mekanı cennet olsun (DHA)

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HOLLANDA'DA FİŞİ ÇEKİLECEKTİ, TÜRKİYE'DE 8,5 AY YAŞATILABİLDİ; SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: HOLLANDA'DA FİŞİ ÇEKİLECEKTİ, TÜRKİYE'DE 8,5 AY YAŞATILABİLDİ; SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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