Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Foto Muhabirlerinden Grev

Hollanda'da Foto Muhabirlerinden Grev

2 saat önce

Hollanda'da fotoğraf ve görevlendirme ücretlerinin iyileştirilmesini isteyen yüzlerce serbest foto muhabiri greve gitti.

Hollanda'da fotoğraf ve görevlendirme ücretlerinin iyileştirilmesini isteyen yüzlerce serbest foto muhabiri greve gitti.

Hollanda Fotoğrafçılar Vakfının (NVF) çağrısıyla yaklaşık 500 serbest foto muhabiri, ülke genelinde grev yaptı.

Lahey kentindeki Hollanda Ulusal Haber Ajansı (ANP) binası önünde toplanan yaklaşık 200 serbest foto muhabiri, üzerinde "Foto muhabirliğinin bir değeri var" yazılı pankart açarak eylem yaptı.

Eylemde yapılan konuşmalarda, mevcut ücretlerin yüzde 14 artırılması istenirken, bugün hiçbir medya kuruluşu ve ajansa fotoğraf sunulmayacağı belirtildi.

Eylemciler, daha sonra yanlarına gelen ANP Genel Müdürü Martijn Bennis'e, üzerinde "Medya kuruluşları ve işverenler bize içler acısı ücretler veriyor. Bu yüzden Avrupa ve Hollanda'da görülmemiş bir eylem yapıyoruz. Mecburuz, çünkü kalitenin bir bedeli var. Foto muhabirliğinin bir bedeli var." mesajı ile çok sayıda Hollandalı foto muhabirin isminin yazılı olduğu bir afiş takdim etti.

NVF, 1 Şubat'a kadar farklı eylemler planladıklarını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:02 Kaynak: AA

Lahey, Hollanda, Güncel
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