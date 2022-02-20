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Hollanda'da 'Franklin Fırtınası' için turuncu alarm verildi - Son Dakika

Hollanda'da 'Franklin Fırtınası' için turuncu alarm verildi

20.02.2022 17:32
Hollanda'da 'Franklin Fırtınası' için turuncu alarm verildi

Hollanda'da akşam saatlerinde başlayacak 'Franklin Fırtınası' nedeniyle turuncu alarm verildi.

Hollanda'da akşam saatlerinde başlayacak 'Franklin Fırtınası' nedeniyle turuncu alarm verildi.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü'nden (KNMI) yapılan açıklamada, etkili olacak 'Franklin Fırtınası' nedeniyle turuncu kod alarmı verildiği belirtildi. KNMI, şiddetli rüzgarın yerel saatle 20.00 ile 23.00 arasında etkisini arttıracağını açıklarken, özellikle kuzey ve güney Hollanda kıyı illeri için uyarı yaptı. Fırtınanın ülkenin iç kesimlerinde saatteki hızının 90 kilometreye ulaşacağını söyleyen yetkililer, kıyı kesimlerdeki hızının ise 120 kilometreye kadar yükseleceğini belirtti.

Ülke genelinde devam eden sarı kod uyarısı dolayısıyla bazı merkezler öğleden sonra kapatıldı. Hollanda'daki Almere ve Haaglanden bölgelerinde bulunan aşı ve test merkezlerinin hizmeti tedbir gereği durduruldu. Zaandam ile Alkmaar şehirleri arasında ise fırtına dolayısıyla tren seferlerinin azaltılacağı bildirildi. Ayrıca, şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğinin uyarısı yapıldı. - AMSTERDAM

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Togo Cumhuriyeti, Meteoroloji, Hollanda, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hollanda'da 'Franklin Fırtınası' için turuncu alarm verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollanda'da 'Franklin Fırtınası' için turuncu alarm verildi - Son Dakika
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