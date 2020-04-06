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Hollanda'da futbol kulüpleri için para toplanıyor
6 saat önce
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkileri sebebiyle amatör ve profesyonel futbol kulüpleri için yardım fonu oluşturdu.
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkileri sebebiyle amatör ve profesyonel futbol kulüpleri için yardım fonu oluşturdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, liglerin oynanmaması sebebiyle geliri düşen kulüplerin, ekonomik olarak zor durumda kaldığı belirtildi.
Bu nedenle oluşturulan yardım fonuna Hollanda Milli Takımı oyuncuları ve lig sponsorlarının toplamda 11 milyon avro bağış yaptığı duyuruldu.
Toplanacak bütün yardımların profesyonel ve amatör kulüplerin arasında paylaştırılacağı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:14 Kaynak: AA
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