Hollanda'da futbol maçları Eylül ayından itibaren seyircili oynanacak - Son Dakika

Hollanda'da futbol maçları Eylül ayından itibaren seyircili oynanacak

Hollanda hükümeti, 1. ligdeki (Eredivisie) futbol karşılaşmalarının Eylül ayından itibaren seyircili oynanmasını kararlaştırdı.

Hollanda hükümeti, 1. ligdeki (Eredivisie) futbol karşılaşmalarının Eylül ayından itibaren seyircili oynanmasını kararlaştırdı. Ancak stadyumlarda tezahürat yasak olacak ve 1,5 metrelik sosyal mesafe uygulanacak.

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayımdan bu yana uygulanan seyircili futbol yasağına, Eylül itibariyle son verildi.

Hollanda Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine, stadyumlara giriş ve çıkışlar ile içeride 1,5 metrelik sosyal mesafe uygulanacak. Seyircilerin, stadyum içerisinde tezahürat yapması, koronavirüs yayılma riski nedeniyle yasak olacak.

Başbakan Rutte, tezahürat yasağına uyulmaması halinde, stadyumların tekrar taraftarlara kapanacağını belirterek, bağırmak yerine boru çalınması ya da sessizce sevinilmesi önerisinde bulundu.

Hollanda hükumeti, 1 Temmuz'dan itibaren bütün profesyonel kulüp futbolcularının antrenman yapmasına ve hazırlık karşılaşmaları düzenlemesine de izin verdi. Hollanda futbolunda 2020 - 2021 sezonu, 11 Eylül Cuma günü başlayacak.

Hükümet ayrıca, 1 Temmuz'dan itibaren aralarında boks, judo ve güreşin de bulunduğu tüm spor dallarındaki fiziki kısıtlamaların kaldırılmasını benimsedi.

Hollanda'da 1 Temmuz'dan itibaren spor salonları, sauna ve kumarhaneler yeniden açılacak. Toplu taşıma araçlarındaki sayı kısıtlaması kaldırılacak. Kapalı alanlarda 100, açık havada 250 kişiyi geçmeyen etkinliklere izin verilecek.

Hollanda, Futbol, Eylül, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:07 

Son Dakika Dünya Hollanda'da futbol maçları Eylül ayından itibaren seyircili oynanacak - Son Dakika Dünya

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