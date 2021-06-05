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Hollanda'da gece yarısından itibaren tiyatrolar açıldı bütün biletler tükendi - Son Dakika
BBC

Hollanda'da gece yarısından itibaren tiyatrolar açıldı bütün biletler tükendi

05.06.2021 12:23
Hollanda'da gece yarısından itibaren tiyatrolar açıldı bütün biletler tükendi, System.String[]

Hollanda'da koronavirüs önlemlerine ilişkin gevşemenin ikinci adımı bugün yürürlüğe girdi.

Hollanda'da koronavirüs önlemlerine ilişkin gevşemenin ikinci adımı bugün yürürlüğe girdi. Tiyatro, sinema, müze ve restoranlar yeniden açıldı. Yoğun talep nedeniyle hafta sonu Hollanda'daki tiyatrolarda bütün biletler satıldı.

Ülke genelindeki yıldızlı restoranlarda da, rezervasyonlar tamamen doldu.

Hollanda hükümetinin aldığı karar uyarınca, koronavirüs önlemlerine ilişkin gevşemenin üçüncü adımı, Cumartesi günün ilk saatlerinden itibaren yürürlüğe girdi.

Tiyatro, sinema ve müzeler, her 10 metrekare başına 1 kişi almak koşuluyla kapılarını yeniden açtı. Restoran ve kafelerin en fazla 50 kişiye kadar kapalı alanlara müşteri almasına izin verilmeye başlandı.

Doğa ve eğlence parklarının kapalı alanları, saunalar, sağlıklı yaşam merkezleri ve solaryum salonları aylar sonra yeniden açıldı. Kumarhanelerin de aynı anda en fazla 50 kişi almak koşuluyla açılmasına izin verildi.

Yeni dönemde spor kulüplerinde sosyal mesafe zorunluluğu olmadan toplu halde antrenman yapmak ve 18 yaşından itibaren 50 kişinin birlikte egzersiz yapmasına da izin verilecek.

Spor tesislerindeki soyunma odaları, duşlar ve kantinler de yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Süpermarketlerde akşam 20:00'ye kadar olan alkollü içki satış izni de 22:00'ye uzatıldı. Gece kulüpleri ise, henüz açılmayacak.

Tüm biletler tükendi

ANP Haber Ajansı'nın yaptığı araştırmaya göre, Cumartesi gününden itibaren Hollanda'daki tüm tiyatroların biletleri tükendi. Hafta sonu hiçbir gösteri için yer kalmadı.

Hollanda'nın birçok kentindeki tiyatro gösterilerinin biletleri, satışa çıkar çıkmaz 1 saat içinde tükendi.

Yasağın kalkmasının ardından Emmen kentindeki Rensen Tiyatrosu, sabahı beklemeden kapılarını açtı. Gece yarısı 00:01'den itibaren Billy Joel şarkılarından oluşan bir dinleti sunuldu. Gösteriyi 22 kişi izledi.

Hem tiyatro yöneticileri hem de etkinliğe karılan katılan izleyiciler, aylar sonra yeniden perdelerin açılmasını, eşsiz ve unutulmaz bir an olarak değerlendirdi.

Kapalı alanlarını aylar sonra ilk kez müşterilere açan Hollanda'daki restoranlar da müşteri akınına uğradı. Özellikle yıldızlı restoranların Haziran ayı boyunca büyün hafta sonu rezervasyonları tamamen doldu.

Yaz festivallerinin 30 Haziran'dan itibaren yeniden başlaması planlanan Hollanda'da, kiliselerde de, bu hafta sonundan itibaren cemaatin ilahiler söylemesine yeniden izin verilecek.

Vaka sayılarındaki düşüşün devam etmesi durumunda Hollanda'daki gevşemenin 4. adımı 30 Haziran'da yürürlüğe girecek ve hayat büyük ölçüde normale dönecek.

Hollanda'da gece yarısından itibaren tiyatrolar açıldı bütün biletler tükendi
Hollanda'da gece yarısından itibaren tiyatrolar açıldı bütün biletler tükendi

Cumartesi, Hollanda, Haziran, Tiyatro, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda'da gece yarısından itibaren tiyatrolar açıldı bütün biletler tükendi - Son Dakika Dünya

BBC

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