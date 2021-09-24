Hollanda'da geçen yıl 750 binden fazla kişi internet üzerinden cinsel tacize uğradı - Son Dakika

Raporda ayrıca, tacize uğrayan her 10 kişiden 1'inin psikolojik sorun yaşadığı ifade edildi.

Tacizlerin çoğunlukla cinsel içerikli şaka, uygunsuz ve müstehcen fotoğraf ve görüntü yoluyla yapıldığı aktarıldı.

Kadınlarda internet üzerinden taciz vakaları yüzde 6,7, erkeklerde ise yüzde 4,1 olarak kaydedildi.

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