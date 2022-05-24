Hollanda'da geçen yıl ayrımcılık şikayetleri arttı - Son Dakika
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Hollanda'da geçen yıl ayrımcılık şikayetleri arttı

24.05.2022 13:31
Hollanda'da geçen yıl ayrımcılık şikayetleri arttı

Hollanda'da İçişleri Bakanlığı ve Polis Teşkilatının talebi doğrultusunda farklı kurumların desteğiyle hazırlanan 2021 ayrımcılık raporu yayımlandı.

Hollanda'da İçişleri Bakanlığı ve Polis Teşkilatının talebi doğrultusunda farklı kurumların desteğiyle hazırlanan 2021 ayrımcılık raporu yayımlandı.

Raporda ülkede "ayrımcılık" şikayetlerindeki artışın üçüncü yılda da devam ettiği bildirildi.

Raporda, 2021'de belediyelere ve bağlı kuruluşlara gelen ayrımcılık şikayetlerinin 6 bin 922 ile bir önceki yıldan yüzde 25 fazla olduğu belirtildi.

Ayrımcılığın kamu görevlilerin tarafından yapıldığı vaka sayılarının ise 2021'de 321 ile önceki yılın iki katından fazla olduğu vurgulandı.

Hollanda polisine gelen başvuru sayısının 2021'de 6 bin 580'e çıktığı belirtilen raporda, bunun bir önceki yıldan yüzde 7 daha fazla olduğu kaydedildi.

Din temelli ayrımcılık en çok Müslümanlara yapıldı

Ayrımcılık Şikayet Hizmetlerinin (ADV) sunduğu rakamlarda, 2021'de 253 din temelli ayrımcılık olayının şikayete konu edildiği, bunların yüzde 63'ünde Müslümanların hedef alındığı ifade edildi.

Hollanda'da her yıl düzenli olarak yayınlanan ayrımcılık raporu, Polis Teşkilatı, Ayrımcılık Şikayet Hizmetleri, İnternet Ayrımcılığı Şikayet Bürosu, İnsan Hakları Komisyonu ve Kamu Denetçisi'nden elde edilen istatistiki bilgilerle hazırlanıyor.

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Kaynak: AA

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