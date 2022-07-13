Hollanda'da gıda fiyat artışı yaklaşık son 50 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika
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Hollanda'da gıda fiyat artışı yaklaşık son 50 yılın en yüksek seviyesinde

13.07.2022 10:44
Hollanda'da gıda fiyat artışı yaklaşık son 50 yılın en yüksek seviyesinde

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), haziran ayında gıda fiyatlarının yüzde 11 arttığını bildirirken bu artışın 1976'dan bu yana gıda fiyatlarındaki en yüksek oran olduğunu duyurdu.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), haziran ayında gıda fiyatlarının yüzde 11 arttığını bildirirken bu artışın 1976'dan bu yana gıda fiyatlarındaki en yüksek oran olduğunu duyurdu.

CBS, ülkede gıda fiyatlarındaki artışlara ilişkin haziran ayı nihai verilerini yayınladı.

Buna göre, haziranda 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 11 artan gıda fiyatları, yaklaşık son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Artışın en çok yüzde 16 ile et, yüzde 14 ile süt ürünlerinde olduğu belirtilen açıklamada gıda üreticilerinin geçen yıldan bu yana fiyatları toplamda yüzde 23 artırdığına dikkat çekildi.

Ukrayna- Rusya savaşının başlamasından bu yana Hollanda'da gıda fiyatları gözle görülür şekilde artarken teslimat darboğazları nedeniyle tüketiciler için fiyatların giderek daha pahalı hale geldiği belirtildi.

Mayıs 2022'de gıda fiyatlarında ortalamanın üzerinde artışlara değinilen açıklamada, Hollanda'daki gıda artış oralarının özellikle Doğu Avrupa'daki AB ülkelerinin gerisinde olduğu vurgulandı.

Öte yandan Hollanda parlamentosunun üst kanadı, Avrupa Birliği (AB) ile Kanada arasındaki Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması'nı onayladı.

AB'nin Kanada ile 7 yıl müzakere ettiği ticaret anlaşması 2016'da imzalanmasına karşın Hollanda'daki bazı partilerin karşı çıkması sebebiyle parlamentonun üst kanadından geçirilememişti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Hollanda, CBS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da gıda fiyat artışı yaklaşık son 50 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hollanda'da gıda fiyat artışı yaklaşık son 50 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika
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