Hollanda'da gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle ilkokullarda ücretsiz kahvaltı dağıtılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Hollanda'da gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle ilkokullarda ücretsiz kahvaltı dağıtılacak

04.10.2022 21:46
Hollanda'da gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle ilkokullarda ücretsiz kahvaltı dağıtılacak

Hollanda'da gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle çocukların okula aç gelmelerini engellemek için gelir düzeyi düşük mahallelerdeki 500 ilkokulda ücretsiz kahvaltı dağıtımına başlanacağı açıklandı.

Hollanda'da gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle çocukların okula aç gelmelerini engellemek için gelir düzeyi düşük mahallelerdeki 500 ilkokulda ücretsiz kahvaltı dağıtımına başlanacağı açıklandı.

Hükümet sitesinden yapılan açıklamada, artan gıda fiyatları sebebiyle düşük gelir grubundaki ailelerin çocuklarının okula aç gelmelerini engellemek adına bir an önce ücretsiz kahvaltı dağıtımına başlanacağı belirtildi.

Yoksulluk Politikası, Katılım ve Emeklilik Bakanlığı ve İlköğretim Okulları Bakanlıklarının oluşturduğu 5 milyon avroluk Gençlik Eğitim Fonu'yla gelir düzeyi düşük mahallelerdeki 500 ilkokulda 4 ay boyunca kahvaltı dağıtılacağı kaydedildi.

Gıda fiyatlarında kısa sürede görülen büyük artışın etkisinin okullarda açıkça görüldüğüne değinilen açıklamada, bazı çocukların aç karnına okula geldiği ve bunun öğrenme ve bedensel gelişimlerini olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Yoksulluk Politikası, Katılım ve Emeklilik Bakanı Carola Schouten'in "Yoksul ailelerin çocuklarının yükselen enflasyonun kurbanı olmaması gerekir." şeklindeki sözlerine yer verilen açıklamada, İlköğretim Okulları Bakanı Dennis Wiersma'nın "Evlerinde sıkıntı çeken çocukların okullarda endişe duymadan eğitim görmesi için her şeyi yapmalıyız." ifadeleri aktarıldı.

Ücretsiz öğle yemeği çalışmaları devam ediyor

Açıklamada, hükümetin okullarda ücretsiz öğle yemeği verilmesi için çalışma başlattığı hatırlatılırken bunun için Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığının kısa sürede bunun nasıl hayata geçirileceğini bildireceği kaydedildi.

Hükümet, ücretsiz öğle yemekleri için Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığının 2023 bütçesinden 100 milyon avro ayırmaya hazırlanırken okul yöneticileri ve öğretmenler iş yükleri sebebiyle yemeklerin idaresi ve dağıtımının altından kalkamayacaklarını vurgulamıştı.

NRC gazetesinde eylül ayında çıkan haberde, Rotterdam kentindeki de Catamaran İlkokulunda okuyan ve parasızlıktan hafta sonu hiçbir şey yiyemeyen 11 yaşındaki çocuğun okulda açlıktan bayıldığı belirtilmişti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Yoksulluk, Hollanda, gençlik, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle ilkokullarda ücretsiz kahvaltı dağıtılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:01 CHP'nin başörtüsü çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hak ve özgürlükler paketi çalışmasını açıklayacak
23:50 Kahramanmaraş'ta 71 yaşındaki adam otobüsünün altında kaldı
23:43 Türkiye'nin birçok bölgesinden aynı iddia geldi! Gökyüzünde meteor gördüler
23:19 Seçim hazırlığına başlayan 5 partiden, yeni bir ittifak geliyor! Adı da açıklandı
23:01 Müzisyen Onur Şener cinayetine adı karışan Bakanlık müfettişleri görevden uzaklaştırıldı
22:46 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0 mağlup etti
22:34 Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi
22:32 Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
22:12 Kurt sürüsü ile karşılaşan antilop sürüsünün yaptıkları şaşkına çevirdi!
21:07 ABD'de korku yaratan seri katil iddiası! Sadece erkekleri hedef alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 00:13:02. #1.11#
SON DAKİKA: Hollanda'da gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle ilkokullarda ücretsiz kahvaltı dağıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement