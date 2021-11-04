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Hollanda'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 10 bini geçti - Son Dakika

Hollanda'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 10 bini geçti

04.11.2021 22:35
Hollanda'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 10 bini geçti

Hollanda'da son 24 saatte 10 bin 272 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği açıklanırken, temmuz 2021'den bu yana vaka sayısı ilk defa 10 bini aştı.

Hollanda'da son 24 saatte 10 bin 272 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği açıklanırken, temmuz 2021'den bu yana vaka sayısı ilk defa 10 bini aştı.

Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsünün (RIVM) açıklamasında, ülke genelinde son 24 saatte 10 bin 272 kişide Kovid-19 tespit edildiği, bunun bir önceki günden bin 102 daha fazla olduğu belirtildi.

Günlük vaka sayılarının ekim ayından beri yükselişte olduğu belirtilen açıklamada, bu sayının ayrıca temmuz 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu kaydedildi.

Hollanda'da hükümet vaka sayıların yeniden artışa geçmesinin ardından maske ve mesafe kuralını geri getirirken Kovid-19 kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini açıklamıştı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 10 bini geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollanda'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 10 bini geçti - Son Dakika
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