Hollanda'da hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor - Son Dakika
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Hollanda'da hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor

17.07.2022 19:22
Hollanda'da hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor

Hollanda'nın bazı bölgelerinde hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor.

Hollanda'nın bazı bölgelerinde hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün hava tahminlerine göre, yarından itibaren ülke genelinde sıcaklıklar artacak.

Ortalama hava sıcaklığının 10.00-20.00 saatlerinde 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsünden yapılan açıklamada yarından itibaren ülke genelinde sıcaklıkların rekor düzeyde artmasının beklenmesi nedeniyle "sıcak hava protokolü" uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, sürücülere yol kenarında uzun süre durmamaları uyarısı yapılırken özellikle çocuk ve yaşlıların sıcaklar sebebiyle yaşayabileceği sağlık sorunlarına dikkat çekildi.

-Dört Günlük Nijmegen Yürüyüşünün ilk günü iptal edildi

Hollanda'da bu yıl 104'üncüsü düzenlenecek geleneksel "Dört Günlük Nijmegen Yürüyüşü"nün ilk gününün sıcak havalar sebebiyle iptal edildiği açıkladı.

İlk kez 1909'da düzenlenen ve kendi alanında dünyanın en büyük etkinliği kabul edilen maratona bu yıl 70 ülkeden 45 binin üzerinde kişinin katılacağı belirtildi.

Sıcaklar sebebiyle bu yıl üç gün düzenlenecek maratonda yarışmacıların 30, 40 ve 50 kilometrelik mesafeyi yürüyecekleri aktarıldı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Hollanda, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollanda'da hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor - Son Dakika
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