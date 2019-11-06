Son Dakika Haberleri: Hollanda'da havalimanında alarm sesleri
Son Dakika 3. Sayfa Hollanda'da havalimanında alarm sesleri

Hollanda'da havalimanında alarm sesleri

6 saat önce

Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda alarm seslerinin duyulmasının ardından uçuşlar iptal edildi.

Hollanda'da havalimanında alarm sesleri, System.String[]

Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda alarm seslerinin duyulmasının ardından uçuşlar iptal edildi. Hollanda polisinden yapılan açıklamada şüpheli bir durumun olduğu belirtilirken detaylar hakkında bilgi verilmedi.


Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda alarm seslerinin duyulmasının ardından tüm uçuşların iptal edildiği belirtildi. Hollanda polisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Şüpheli bir durum var ve söyleyebileceğim tek şey bu" ifadelerine yer verildi. Edinilen bilgiye göre, içinde 27 yolcunun bulunduğu bir uçakta kaçırma girişimi olduğu iddia edildi. Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edilirken operasyon hazırlığı yapıldığı bildirildi. - AMSTERDAM

Schiphol Havalimanı, Amsterdam, Hollanda, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:16 Kaynak: İHA
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