Hollanda'da her 5 gençten biri aile içi şiddete maruz kaldı - Son Dakika

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk yılında, 16-24 yaş arası her 5 gençten birinin aile içi şiddete maruz kaldığı belirtildi.

Hollanda İstatistik Kurumunun (CBS) yayımladığı rapor, ülkede salgının başladığı Mart 2019 ve Nisan 2020 arası dönemde her 5 gençten birinin aile içi şiddet kurbanı olduğunu gösterdi.

Raporda 16-24 yaş arası gençlerin yüzde 12'sinin şiddet mağduru olduğu, yüzde 5'inin ise cinsel şiddete uğradığı görüldü.

Mağdurların yüzde 10'unun başkaları tarafından kısıtlandığı ve zorla kontrol edildiği kaydedildi.

Mağdurların çoğunlukla genç kızlar ve kadınlar olduğu vurgulanan raporda, kadınların çoğunlukla şiddete boyun eğmek durumunda kaldığına dikkat çekildi.

Hollanda'da ilk defa yayımlanan "Aile İçi Şiddet ve Cinsel Şiddet İzleme Raporu"nun ikincisinin, 2022-2024 yıllarını kapsayacağı belirtiliyor.