Hollanda'da hırsızlar bir oteldeki ATM'yi patlattı - Son Dakika

Hollanda polisi, başkent Amsterdam'ın güneydoğusundaki Diemen bölgesinde bir otelin içerisinde yer alan ATM'nin, hırsızlar tarafından patlatılması sebebiyle otelde ciddi hasar meydana geldiği açıkladı.

Amsterdam polisinin yazılı açıklamasında, Diemen'de yer alan "The Via" otelinin içerisindeki ATM'nin, sabah 04.20 sularında hırsızlar tarafından patlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, patlayıcı maddenin tespit edilmesi ve henüz infilak etmeyen patlayıcı olması ihtimaline karşı otelin boşaltıldığı ve bomba imha ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kaydedildi.

Polis, oteldeki 70 kadar müşteri ve çalışanın başka bir otele nakledildiğini aktardı.

Otelin cam ve kapılarında hasar meydana gelirken olayla ilgili 2 şüphelinin arandığı bildirildi.

Hollanda'da 13 Aralık'ta Haarlem şehrindeki bir başka ATM patlatılmış, şüpheliler motosikletle kaçmıştı.

Hollanda'da hükümet ve bankalar, ülkede geçen yıllarda ATM'lerin patlatılarak soyulması olaylarına önlem için sokaktaki ATM'lerin, geceleri kapatılmalarını kararlaştırmıştı.