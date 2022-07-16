Henüz infilak etmeyen patlayıcı olması ihtimaline karşı marketin boşaltıldığı ve bomba imha ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hollanda'da hırsızlar marketteki ATM'yi patlattı - Son Dakika

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