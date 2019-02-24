Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Hocalı Katliamı Kurbanları Anıldı

Hollanda'da Hocalı Katliamı Kurbanları Anıldı

21 dakika önce

Hollanda'da, Azerbaycan'da 26 Şubat 1992'de 613 kişinin Ermenilerce öldürüldüğü Hocalı katliamında hayatını kaybedenler anıldı.

Hollanda'da Hocalı Katliamı Kurbanları Anıldı, System.String[]
Hollanda'da, Azerbaycan'da 26 Şubat 1992'de 613 kişinin Ermenilerce öldürüldüğü Hocalı katliamında hayatını kaybedenler anıldı.

Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneğince Lahey kentindeki Hocalı Soykırım Anıtı önünde düzenlenen anma programına, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği Elçi-Müsteşar Alper Yüksel, Azerbaycan Diaspora İşleri Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Azerbaycan'ın Lahey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Celal Mirzayev ve Hrıstiyan Birlik Partisi (CDA) Milletvekili Chris van Dam'ın da bulunduğu Türk ve Azerbaycanlılar'dan oluşan kalabalık bir grup katıldı.

Saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda anıta çelenk ve karanfiller bırakıldı.

Anma programında yapılan konuşmalarda, Hocalı'da hayatını kaybedenler rahmetle anılırken, katliamı yapanlar lanetlendi.

Azerbaycan Diaspora İşleri Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Hocalı katliamının ve buna benzer bir katliamın dünyanın hiç bir yerinde yaşanmaması gerektiğini belirterek, katliamı unutmamanın ve anmanın da önemli olduğunu söyledi.

Barışın birlik olarak sağlanması gerektiğine işaret eden Muradov, bunun sadece Hocalı'daki yaşanan haksızlık ve katliamın gündeme getirilerek hatırlanmasıyla mümkün olacağını aktardı.

Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği Başkanı İlhan Aşkın da her yıl Hocalı katliamı kurbanlarını anarken, katliamın Avrupa Parlamentosu tarafından da tanınması için dua ettiklerini kaydetti.

Hocalı'daki katliama sebep olanların cezasını çekene kadar mücadeleye devam edeceklerini aktaran Aşkın, "Ne yazık ki tam tersi yaşanıyor ve bizler mahkemeye veriliyoruz ve neredeyse bu ülkeden yurtdışı edilmeye çalışılıyoruz. Biz her türlü sıkıntıya ve acıya razıyız. Yeter ki şehitlerimiz anılsın ve vatandaşlarımızın o topraklara tekrar gidilmesi sağlansın." ifadesini kullandı.

CDA Milletvekili Chris van Dam da anma törenine siyaset için gelmediğini ifade ederek, Hocalı katliamında yaşananların unutulmaması gerektiğini ve yaşanan acıları paylaştıklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:18 Kaynak: AA

Azerbaycan, Hollanda, Güncel
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