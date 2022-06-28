Hollanda'nın sahil kenti Zierikzee'de hortum çıktı. En az 4 binanın çatısı uçarken, 20 evde büyük hasar meydana geldi, ağaçlar da yerinden söküldü. Hortumun etkili olduğu bölgelere itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yetkililer 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığı açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Hollanda'da hortum: 1 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

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