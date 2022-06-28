Son dakika haberi: Hollanda'da hortum: 1 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Hollanda'da hortum: 1 ölü, 10 yaralı

28.06.2022 11:50

Bir son dakika haberine göre Hollanda'nın güneybatısındaki Zierikzee kentinde çıkan hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Hollanda'nın güneybatısındaki Zierikzee kentinde çıkan hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Hollanda'nın sahil kenti Zierikzee'de hortum çıktı. En az 4 binanın çatısı uçarken, 20 evde büyük hasar meydana geldi, ağaçlar da yerinden söküldü. Hortumun etkili olduğu bölgelere itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yetkililer 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığı açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, dev hortumun sokaklardaki enkaz parçalarını savurduğu anlar kameraya yansıdı.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), ülkede yılda birkaç hortum görüldüğünü, en son 1992'de çıkan hortumda can kaybı yaşandığını belirtti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Hollanda'da hortum: 1 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

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