Hollanda'da yol kapatan çiftçiler saman balyalarını ateşe verdi - Son Dakika
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Hollanda'da yol kapatan çiftçiler saman balyalarını ateşe verdi

27.07.2022 17:38
Hollanda'da yol kapatan çiftçiler saman balyalarını ateşe verdi

Hollanda'da hükümetin azot emisyonunu azaltma kararına tepki gösteren çiftçiler, ülkenin farklı noktalarında yolları trafiğe kapattı.

Hollanda'da hükümetin azot emisyonunu azaltma kararına tepki gösteren çiftçiler, ülkenin farklı noktalarında yolları trafiğe kapattı. Apeldoorn kentinde ise saman balyaları ateşe verildi.

Hollanda'da çiftçiler, hükümetin azot emisyonlarını azaltma planına karşı protestolarını sürüyor. Apeldoorn ve Hengelo gibi büyük şehirlerde sokaklara dökülen çiftçiler, A1, A12, A28, A30, A35 ve A50 otoyollarını kapattı. Bazı noktalarda trafikte aksamalar yaşanırken, bazı yerlerde ise trafik neredeyse durma noktasına geldi. Yollara gübre döken çiftçiler, Apeldoorn'da saman balyalarını ateşe verdi. Ulaştırma, Bayındırlık ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yol kapatma eylemine son verilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, "Kapatmalar tehlikeli durumlara ve sıkıntıya yol açabilir" denildi. Acil servislerden yapılan ortak açıklamada, "Protesto temel bir haktır ve yasaların sınırları içinde kaldığı sürece mümkündür" ifadeleri kullanılarak son eylemlerin yol güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığı ve sürücüler için hayati tehlike oluşturan durumlara yol açabileceği vurgulandı.

Hükümet ve çiftçi örgütleri arasında arabuluculuk yapmak üzere Johan Remkes görevlendirilmişti. Hollanda Tarım ve Bahçecilik Federasyonu LTO, hükümet 2030 yılına kadar azot emisyonlarını yüzde 50 oranında azaltma taahhüdünde bulunduğu sürece hiçbir müzakereye katılmayacağını belirtmişti. - AMSTERDAM

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Kaynak: İHA

Apeldoorn, Hollanda, Hükümet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hollanda'da yol kapatan çiftçiler saman balyalarını ateşe verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollanda'da yol kapatan çiftçiler saman balyalarını ateşe verdi - Son Dakika
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