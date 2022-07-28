Hollanda'da protestocu çiftçilerin yollara bıraktıkları, kazalara sebep oldu

Hollanda'da hükümetin azot emisyonunu azaltmaya yönelik kararlarını protesto için yollara bıraktığı saman balyaları ve lastikler, zincirleme kazaya sebep oldu.

Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde yer alan Friesland bölgesinde yollara bırakılan saman balyalarına çarpan araçların kaza yaptığı bildirildi.

Zincirleme kaza sebebiyle herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığı aktarılan açıklamada, motosikletlilere "çok tehlikeli durum" uyarısında bulunuldu.

Hollanda'da otoyolların güvenliğinden sorumlu Rijkswaterstaat'ın açıklamasında, A1 otoyolunda gerçekleşen kaza nedeniyle emniyet şeridinin trafiğe açıldığı ve otoyolda temizleme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Dün gece bir aracın da A7 otoyoluna bırakılan lastiklere çarptığı bildirildi.

Başbakan Mark Rutte, protestolar için "kabul edilemez" ifadesini kullanırken, çiftçilerden "hayati tehlike oluşturan" eylemlerine son vermelerini istedi.

Saman balyaları ateşe verildi

Hollanda'da hükümetin azot emisyonunu azaltmaya yönelik kararlarını protesto eden çiftçiler, dün sabah saatlerinden itibaren ülkenin farklı yerlerinde otoyolları kapatma eylemi gerçekleştirmişti.

Yol kenarlarında saman balyalarını ateşe veren çiftçiler, A1, A12, A28, A30, A35 ve A50 otoyollarını kapatarak bu güzergahlarda trafiği durma noktasına getirmişti.

Bu sabah itibarıyla eylemlerine yeniden başlayan çiftçiler, hükümetten azot salımı sebebiyle besi hayvan sayısını azaltmaya yönelik kararlarını değiştirmesini talep ediyor.

Binlerce çiftliğin kapanması öngörülüyor

Hükümet, yerel mahkemelerin iklim değişikliği hedeflerinin gerisinde kaldığı gerekçesiyle verdiği ihlal kararlarının ardından ülkenin çoğu bölgesinde azot emisyonunu yüzde 70, bazı bölgelerinde ise yüzde 95 azaltma hedefi koymuştu.

Maliye Bakanlığına dayandırılan verilere göre, ülkede 2030'a kadar azot emisyonunu azaltmaya yönelik hedefler nedeniyle 11 bin 200 çiftliğin kapanması, 17 bin 600 çiftliğin ise mevcut hayvan sayısını üçte birden yarıya kadar azaltması gerekiyor.