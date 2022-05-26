Hollanda'da iki çatı arasına inşa edilen geçici köprü ziyarete açıldı - Son Dakika
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Hollanda'da iki çatı arasına inşa edilen geçici köprü ziyarete açıldı

26.05.2022 15:35

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Rotterdamse Dakendagen Vakfınca bu yıl altıncı kez düzenlenecek "Açık Çatı Günleri" etkinliği kapsamında iki çatı arasına inşa edilen geçici köprü ziyarete açıldı.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Rotterdamse Dakendagen Vakfınca bu yıl altıncı kez düzenlenecek "Açık Çatı Günleri" etkinliği kapsamında iki çatı arasına inşa edilen geçici köprü ziyarete açıldı.

Etkinlik kapsamında, ilk defa iki çatı arasına inşa edilen geçici köprüye ve kentin bazı çatılarına çıkma imkanı bulan ziyaretçiler, kenti ve manzarayı izledi.

Ziyaretçiler, çatıların üzerine inşa edilen yeşillik ve çatılarda dayanıklılık ve sürdürülebilirlik imkanlarla ilgili bilgi edindi.

29,5 metre yüksekliğe inşa edilen, uzunluğu 600 metre ve eni 2 metre olan köprüye 144 merdiven basamağından sonra ulaşılıyor.

Köprü, 24 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Açık Çatı Günleri

Şehir merkezindeki yaklaşık 35 binanın düz olarak inşa edilen çatıları ise 3 ile 5 Haziran arası halkın ziyaret edebilmesi için açık tutulacak.

Rotterdam şehir merkezinde yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğünde düz çatı bulunuyor.

Hollanda'da iki çatı arasına inşa edilen geçici köprü ziyarete açıldı
Hollanda'da iki çatı arasına inşa edilen geçici köprü ziyarete açıldı
Hollanda'da iki çatı arasına inşa edilen geçici köprü ziyarete açıldı
Hollanda'da iki çatı arasına inşa edilen geçici köprü ziyarete açıldı
Hollanda'da iki çatı arasına inşa edilen geçici köprü ziyarete açıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da iki çatı arasına inşa edilen geçici köprü ziyarete açıldı - Son Dakika


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