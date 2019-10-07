Son Dakika Haberleri: Hollanda'da iklim protestocularının işgal eylemleri
Son Dakika Güncel Hollanda'da iklim protestocularının işgal eylemleri

Hollanda'da iklim protestocularının işgal eylemleri

1 saat önce

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, iklim protestocularının işgal eyleminde 90 eylemci gözaltına alındı.

Hollanda'da iklim protestocularının işgal eylemleri, System.String[]

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, iklim protestocularının işgal eyleminde 90 eylemci gözaltına alındı.

"Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı)" adlı grup tarafından organize edilen eylemde, yüzlerce eylemci trafik akışının yoğun olduğu Devlet Müzesi önündeki Stadhouderskade Caddesi'ni çadırlar kurarak işgal etti.

İşgalin son bulması için eylemcileri uyaran polis, yerlere yatıp birbirlerine kenetlenen ve direnen 90 eylemciyi gözaltına aldı.

Polis, yüzlerce eylemciyi oturdukları yerlerden tek tek alarak otobüslerle uzaklaştırıp, işgale son verdi.

Sabahın erken saatlerinde caddeyi işgal eden eylemciler, hükümeti "iklim değişikliğine karşı daha etkili olmaya" çağırdı.

İşgal eylemi, kentin trafiğinde gün boyunca aksamalara neden oldu.

Amsterdam, Hollanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuhuşu anımsatıyor diye Hollanda'nın ismi resmen değişti
Trump'ın skandal tehdidine CHP'den tepki: Türkiye her konuda kendi kararını verecektir Jeologlardan İstanbul depremi uyarısı: Sismik aktivite sürüyor Trump'tan PKK itirafı: Obama döneminde Suriye'deki Kürtlerle değil, PKK ile iş tuttuk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 21:11:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollanda'da iklim protestocularının işgal eylemleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]