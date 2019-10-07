Hollanda'da iklim protestocularının işgal eylemleri - AMSTERDAM

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, iklim protestocularının işgal eyleminde 90 eylemci gözaltına alındı.

"Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı)" adlı grup tarafından organize edilen eylemde, yüzlerce eylemci trafik akışının yoğun olduğu Devlet Müzesi önündeki Stadhouderskade Caddesi'ni çadırlar kurarak işgal etti.

İşgalin son bulması için eylemcileri uyaran polis, yerlere yatıp birbirlerine kenetlenen ve direnen 90 eylemciyi gözaltına aldı.

Polis, yüzlerce eylemciyi oturdukları yerlerden tek tek alarak otobüslerle uzaklaştırıp, işgale son verdi.

Sabahın erken saatlerinde caddeyi işgal eden eylemciler, hükümeti "iklim değişikliğine karşı daha etkili olmaya" çağırdı.

İşgal eylemi, kentin trafiğinde gün boyunca aksamalara neden oldu.