Hollanda'da ilk korona virüsü vakası - Son Dakika

Hollanda'da ilk korona virüsü vakası tespit edildi.



Çin'den dünyaya yayılmaya devam eden korona virüsü bir Avrupa ülkesine daha sıçradı. Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins, ülkedeki ilk korona virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, hastanın daha önce İtalya'yı ziyaret eden 50 yaşlarında bir erkek olduğu belirtildi. Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Entitüsü'nden yapılan açıklamada ise hastanın hastanede karantina altında tutulduğu ifade edildi.



Öte yandan dünya genelinde korona virüsü vaka sayısı 83 bin 706'ya yükseldi. - AMSTERDAM