Hollanda'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hollanda'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Hollanda'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

6 saat önce

Hollanda'nın Tilburg kentinde, bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Hollanda'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi, System.String[]

Hollanda'nın Tilburg kentinde, bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünce yapılan yazılı açıklamada, bu akşamdan itibaren Tilburg Hastanesinde karantina altına alınan bir erkekte virüse rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, bir süre önce İtalya'nın Lombardije bölgesini ziyaret ettiği belirlenen kişinin kimlerle iletişimde bulunduğunun araştırıldığı ifade edildi.

Bunun nedeninin hastalığın ülkeye daha fazla yayılmamasını önlemek için yapıldığı kaydedildi.

Hollanda, Tilburg, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması yapıldı
Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar korona virüsün Türkiye'ye girişi olmadı" Ekrem İmamoğlu, Vefa Salman'ın görevden alınmasına tepki gösterdi: Hukuki değil siyasi bir karardır Sosyal medya uygulamalarına erişim geçici olarak sınırlandırıldı

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 06:45:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hollanda'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]