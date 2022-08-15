Hollanda'da maymun çiçeği virüsü vaka sayısı bini aştı - Son Dakika
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Hollanda'da maymun çiçeği virüsü vaka sayısı bini aştı

15.08.2022 18:12
Hollanda'da maymun çiçeği virüsü vaka sayısı bini aştı

Hollanda'da ilk vakanın üzerinden geçen 3 ay içerisinde 1025 maymun çiçeği virüsü vakası görüldü.

Hollanda'da ilk vakanın üzerinden geçen 3 ay içerisinde 1025 maymun çiçeği virüsü vakası görüldü.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) sitesinde güncellenen rakamlara göre, maymun çiçeği virüsü vaka sayısı bini aştı.

RIVM tarafından, 1025 vakanın çok büyük bir kısmının eşcinsel ilişki yaşayanlarda görüldüğü belirtilerek, birden fazla partnerle ilişkisi olanlarda virüse daha sık rastlandığına dikkat çekildi.

Hemen hemen her yaş grubunda vakanın bulunduğu aktarılarak, vakaların 616'sıyla Amsterdam'ın da yer aldığı Kuzey Hollanda bölgesinde karşılaşıldığı kaydedildi.

Aşılama devam ediyor

Hollanda'da risk grubundaki bireyler için temmuzda maymun çiçeği virüsüne karşı aşılamalar başladı.

Toplam 25 belediyede aşılama yapılırken RIVM'ın verilerine göre 10 Ağustos itibarıyla 5 bin 441 doz maymun çiçeği aşısı yapıldı.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 10 Ağustos'ta yayınladığı verilere göre, dünya genelinde yıl başından bu yana 89 ülke veya bölgede 27 bin 814 tespit edilmiş vaka bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

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Kaynak: AA

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