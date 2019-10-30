Hollanda'da inşaat işçilerinden protesto
48 dakika önce
Hollanda'da inşaat işçilerinden protestoHollanda, (DHA) ' Hollanda'da inşaat işçileri hükümetin 'azot kirliliği azaltma önlemleri' politikalarını protesto etmek için sokağa çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:40 Kaynak: DHA
Hollanda'da inşaat işçilerinden protesto
Hollanda, (DHA) ' Hollanda'da inşaat işçileri hükümetin 'azot kirliliği azaltma önlemleri' politikalarını protesto etmek için sokağa çıktı.
Yerel medyada yer alan haberelere göre, inşaat işçileri Lahey şehrinde yer alan Malieveld Meydanı'nda inşaat makineleriyle gelerek, hükümetin 'azot kirliliğini azaltma önlemleri' politikalarını protesto etti. Protestolar kapsamında şehirdeki otoyolların protestocular tarafından kapatılması sonucu uzun trafik kuyrukları oluştu.
Ayrıca haberde, polisin bazı göstericileri gözaltına aldığı belirtildi.
Alacaklarının ödenmesini isteyen işçiler vinçte eylem yaptı, maaşları yattı Balık ekmek tartışmasına İBB'den yeni çözüm: BELTUR eliyle sadece bir teknede satış yapılabilir İstanbul Boğazı'nın yetkilerini İBB'den alan kanun teklifine İmamoğlu'ndan ilk tepki: Hukuki yollara başvuracağız Rus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriye