Son Dakika Haberleri: Hollanda'da İran Büyükelçiliğine Saldırı

Hollanda'da İran Büyükelçiliğine Saldırı

56 dakika önce

Hollanda'da bir grup protestocu İran Büyükelçiliğine girmeye çalışarak tabancayla ateş etti.

Hollanda'da İran Büyükelçiliğine Saldırı, System.String[]
Hollanda'da bir grup protestocu İran Büyükelçiliğine girmeye çalışarak tabancayla ateş etti.

Bir grup gösterici Lahey kentinde bulunan İran Büyükelçiliğine girmeye çalıştı. Göstericilerden birinin, 2017 yılında Lahey'de öldürülen İranlı Ahmad Nissi'nin oğlu olduğu belirtildi. Polis tarafında yapılan açıklamada, "Büyükelçilik binasına girebilmek için demir parmaklarının üzerine çıkmaya çalıştı. Büyükelçilik binasına taş attıkları ve tabancayla ateş ettikleri tespit edildi. Olaylar ile ilgili olarak kamu düzenini bozma girişiminde bulunan 4 protestocu tutuklandı" denildi.

Hollanda İstihbarat Servisi AIVD, İran İstihbarat Servisinin Hollanda'da iki cinayetin arkasında olabileceğini açıklamıştı. - AMSTERDAM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:55 Kaynak: İHA

Hollanda, İran, 3. Sayfa
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