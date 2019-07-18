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Hollanda'da İranlı muhalifin suikast emrini veren sanığa ömür boyu hapis

4 saat önce

Hollanda'da Amsterdam Mahkemesi, İran rejimine karşı mücadele eden muhalif gruplardan Halkın Mücahitleri Örgütü üyesi Muhammed Samadi'nin suikast emrini veren sanığı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Hollanda'da İranlı muhalifin suikast emrini veren sanığa ömür boyu hapis, System.String[]
Hollanda'da Amsterdam Mahkemesi, İran rejimine karşı mücadele eden muhalif gruplardan Halkın Mücahitleri Örgütü üyesi Muhammed Samadi'nin suikast emrini veren sanığı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.
Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, Samadi'nin 15 Aralık 2015'te Almere kentinde uğradığı suikastin emrini veren kişi olduğu iddia edilen 38 yaşındaki sanığa, ömür boyu hapis cezası verildiği belirtildi.
Açıklamada, başka bir suikast emri daha bulunan sanığın bu yüzden geçen yıl 18 yıl hapis cezası aldığı hatırlatılarak, Samadi'nin suikast emrini verme gerekçesinin ticari olduğu ifade edildi.
Samadi'nin siyasi geçmişinden dolayı suikastin arkasında İran'ın olduğu şüpheleri bulunduğu vurgulanan açıklamada, bunun açıkça ispatı olmadığı, sanığın bu konuya aydınlık getirebileceği ancak iş birliği yapmadığı kaydedildi.
Halkın Mücahitleri Örgütü üyesi Muhammed Samadi 15 Aralık 2015'te Almere kentinde evinin önünde uğradığı suikastte hayatını kaybetmişti.
Samadi'yi vuran iki sanıktan biri 20 diğeri ise 25 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.
Hollanda, ocak ayında, ülkede 2015'te Samadi'nin ve 2017'de İran'ın terör örgütü olarak gördüğü ASMLA'nın kurucusu Ahmed Mola Nissi'nin suikaste uğramasından İran'ı sorumlu tuttuğunu açıklamıştı.
Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi (AIVD) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda'da 2015 ve 2017'de İran asıllı kişilerin suikastlarinde İran'ın bağlantısı olduğuna dair güçlü ipuçları bulunduğu belirtilmişti.
Amsterdam, Hollanda, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:08 Kaynak: AA
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