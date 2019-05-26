Son Dakika Haberleri: Hollanda'da ırkçı gruptan cami önünde provokatif gösteri

Hollanda'da ırkçı gruptan cami önünde provokatif gösteri

2 saat önce

Hollanda'nın Eindhoven kentinde, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketinin, Faslıların gittiği El Furkan Camisi önünde yapmak istediği kızarmış domuz biftekli gösteri nedeniyle arbede çıktı.

Hollanda'da ırkçı gruptan cami önünde provokatif gösteri, System.String[]
Hollanda'nın Eindhoven kentinde, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketinin, Faslıların gittiği El Furkan Camisi önünde yapmak istediği kızarmış domuz biftekli gösteri nedeniyle arbede çıktı.
Kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan PEGIDA'nın düzenlediği gösteriye katılanlar, cami önünde kızarmış domuz biftekleriyle gösteri yapmak istedi.
Gösteriye çok sayıda semt sakini Müslüman gencin tepki göstermesi sonrasında gruptakilerle Müslümanlar arasında arbede yaşandı.
Doğu Brabant polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, gösterinin güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği belirtilerek, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Hollanda basınında çıkan haberlerde ise El Furkan Camisi imamının Müslümanları sükunete çağırdığı aktarılırken, bazı semt sakinleri tarafından öğle saatlerinde cami önüne çiçekler bırakıldığı da bildirildi.
PEGIDA hareketi üyesi bir grup, ramazanın ilk günü de aynı cami önünde gösteri yapmak istemiş, ancak polisin aldığı güvenlik önemli nedeniyle eylemciler gösteri yapmaktan vazgeçmişti.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:18 Kaynak: AA
Eindhoven, Hollanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri'de 78 Yaşındaki Adam 57 Yıllık Eşini Öldürüp, İntihar Etti Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Eşref Kolçak, Hayatını Kaybetti Akıncı İHA İçin Geri Sayım Başladı! Atatürk'ün Yapay Zeka Tarafından Renklendirilen Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 01:57:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollanda'da ırkçı gruptan cami önünde provokatif gösteri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]